Conférence sur la communication non violente

Conférence proposée par l'association Libre Comme l'Arbre le 8 novembre dernier à la salle du CSCS au Gond Pontouvre. Animée par Pascale Molho, médecin hospitalier pendant 15 ans et formatrice certifiée en Communication Non Violente (CNV depuis 1996), la spécialiste aborde le problème des conflits en société, au travail, en famille, et dans le couple. Ainsi elle propose des solutions pour les résoudre...