conférence sur le design libre, le 14/10 à Brest

Avec notre invité, nopus évoquons le 'design libre', un mode de conception et de fabrication d'objets, ouvert et accessible à tous. Il s'agit de lutter contre la privatisation des savoirs et des savoir-faire, et de donner à chacun les moyens de réaliser de"s objets dont il a besoin. Christophe André expliquera ce concept qu'il défend, à l'occasion d'une conférence, le 14 octobre à Brest