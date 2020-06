Confiné et handicapé, le défi du lien humain

Elles sont les grandes oubliées de ces derniers mois de pandémie. Les personnes porteuses de handicap et leur entourage ont du s’adapter pendant des semaines de confinement pour trouver des solutions à leur quotidien chamboulé. Avec la question de la communication au cœur de leur préoccupation.



Philippe Giorgetti est malvoyant et personne relais auprès de la Pastorale des personnes handicapées du diocèse d’Alsace.

Isabelle Beyrouthy est membre de la pastorale de la santé pôle handicap au diocèse de Strasbourg.

Régine Torres est coopératrice auprès de la pastorale des personnes sourdes et malentendantes.