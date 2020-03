Confinement: comment s'adapte les familles, les entreprises et les sportifs

Un magazine sous le signe du coronavirus et du confinement.

Depuis lundi midi, c’est le confinement généralisé pour tous. Vous entendrez le témoignage d’une famille confinée depuis maintenant presque 10 jours et dont le père a été dépisté positif au Covid-19



Un confinement qui oblige les parents à faire l’école à la maison. Ce qui n’est pas facile tous les jours. Vous entendrez le témoignage de 2 familles sur la manière dont elles s’y prennent.



Un confinement qui a des répercussions énormes sur le monde économique de la région. Des aides vont être débloquées, nous en parlerons avec le président de la CCI des Pays-de-la-Loire.



Et ce confinement a aussi des conséquences sur le milieu sportif. Rencontre avec un skipper se préparant au Vendée globe, devant partir en novembre prochain et qui a dû mettre en pause l’activité de son chantier naval.



Et il n’y aura pas, vous le comprendrez, d’invitation à sortir cette semaine.