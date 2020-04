Confinement et violences intrafamiliales - Naïma Charaï

Invitée : Naïma Charaï, déléguée à l'égalité femme-homme et à la lutte contre les discriminations et la solidarité au Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine



Alors que la hausse des violences intrafamiliales a été constatée dès le début du confinement, des réponses d’urgence ont été mises en place par le gouvernement et les pouvoirs publics locaux





Journal régional (Par Denis Charbonnier)





Chroniques :



Regard éditorial : La méthode B.I.S.O.U. (Par Marie-Hélène Restoin)



Bandes dessinées : "Rivière d'encre" d'Etienne Appert aux éditions La Boîte à Bulles (Par Klervi Le Cozic)



Cuisine : Panna cotta d'asperges (Par Françoise-Barbin Lecrevisse)



Concerts classiques : Un gala à domicile proposé par le MET (Par Aude Pénicaut)





Chanson :

Renée Fleming / Summertime