Confinement: gérer son travail et son argent

organiser le télétravail

Aujourd'hui, en ce temps de confinement, nous sommes dans une configuration exceptionnelle qui nécessite de trouver des bonnes solutions pour s'adapter au télétravail. Selon la coach et consultante Jeanine Roncati, le maître-mot est le suivant : "déculpabiliser". "On ne fera pas forcément 7h de travail d'affilée comme on le ferait au bureau. Mais il ne faut pas s'en inquiéter". L'enjeu est, le plus possible, indique, Jeanine Roncati, de "structurer sa journée par séquences des deux heures en s'accordant des pauses, notamment pour accompagner les enfants. Il y a des rituels à mettre en place."



Gérer son argent en confinement

Qu'on soit particulier, commerçant, artisan, ou chef d’entreprise, cette crise sanitaire n'est pas sans incidences sur notre rapport à l'argent. Cette période inédite peut être une opportunité pour revoir nos priorités dans nos dépenses en évitant de tomber dans les pièges des achats compulsifs en ligne. Le défi, indique Laurence Arpi, c'est de "se donner un rendez-vous régulier avec nos comptes, mettre en place des outils de gestion qu'on peut trouver sur Internet, identifier les fuites financières auxquelles on ne prêtre plus attention". Selon la coach, consultante pour entrepreneurs, "prendre soin de son argent, c'est prendre soin de soi".



Prenez soin de vous, La nouvelle émission de RCF

PRENEZ SOIN DE VOUS, c'est la nouvelle émission de RCF pendant le confinement. Chaque jour du lundi au vendredi, de 9h à 10h, Melchior Gormand, lui-même confiné chez lui, vous propose de passer une heure ensemble, en direct. Échanger des bonnes idées pour vivre le confinement le plus sereinement possible, s'entraider entre auditeurs de RCF et partager de belles expériences de solidarité... La place est à la libre antenne sur RCF.