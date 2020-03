Confinement : les forces de l'ordre déployées en Gironde

C'est hier midi qu'a débuté le confinement obligatoire en France. Pour faire respecter ces mesures de protection pour éviter la propagation du coronavirus, les forces de l'ordre ont été déployées sur le territoire. Les contrôles se sont multipliés hier un peu partout en Gironde.

Hier ce sont donc des effectifs de police et gendarmerie en nombre qui étaient dans les rues de Gironde pour contrôler les habitants, en possession d'attestations de déplacement dérogatoire. 60 patrouilles mobilisées sur la zone Bordeaux - Arcachon, plus de 350 gendarmes dans les zones rurales et des renforts devraient être mis en place. Selon les représentants de la police et de la gendarmerie du département, les trois-quarts des personnes circulant dans la rue le font avec leur attestation. Les contrevenants nétait pas encore verbalisés, mais le seront à partir d'aujourd'hui. Rappelons que l'amende est de 38 euros et 135 euros le décret passé.

Quand au fonctionnement des services de gendarmerie, chacun est invité désormais à prendre rv pour déposer plainte, , également d'aller sur les téléservices pour éviter un déplacement.