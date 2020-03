Confinement: programmation spéciale sur RCF

ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS : VOUS AVEZ LA PAROLE - Pour répondre à vos questions, vous permettre de témoigner ou de proposer des initiatives solidaires, RCF accorde désormais une large place à la libre antenne.

Chaque matin, du lundi au vendredi, de 9h à 10h, avec PRENEZ SOIN DE VOUS, animée par Melchior Gormand en direct.

Et chaque soir de 21h à 22h, CULTIVONS NOS LIENS, par Anne Kerléo, Véronique Alzieu et Bénédicte Draillard.

► Appelez le 04 72 38 20 23

► Écrivez à : emissionspeciale@rcf.fr

Dans ce contexte d'épidémie de coronavirus, les équipes RCF se mobilisent pour vous informer, vous accompagner et assurer un service d'Église en diffusant notamment les messes dominicales.



1 - Vous informer

Dans ce contexte particulier où il est demandé à la plupart d'entre nous de travailler à distance, nous nous adaptons pour respecter ces consignes tout en assurant nos journaux d'information en direct. Dans nos programmes, nous valorisons les initiatives positives et solidaires pour permettre à chacun de prendre du recul.

Nous vous tenons également informés des mesures qui sont prises pour tenter de limiter la propagation de la maladie. Nous vous invitons à consulter notre dossier spécial : "Comment réagir face à l'épidémie de coronavirus ?"



2 - Vous accompagner

Malgré le confinement, comment rester en communion ? Votre radio chrétienne a à cœur de vous accompagner et d'être une présence à vos côtés : elle lance deux émissions interactives exceptionnelles pour la durée du confinement :

- PRENEZ SOIN DE VOUS : pour aider chacun à vivre cette période de confinement, Melchior Gormand vous propose une émission interactive où chacun est appelé à participer pour se confier, partager des bonnes idées ou donner des conseils. #RestezChezVous !

Du lundi au vendredi, de 9h à 10h

- CULTIVONS NOS LIENS : chaque soir pendant la durée du confinement, RCF vous donne la parole. Véronique Alzieu, Bénédicte Draillard et Anne Kerléo animent une heure de direct pour échanger, partager et témoigner autour de cette épreuve qui nous fragilise et nous rassemble. C'est aussi l'occasion d'évoquer les initiatives positives et de diffuser un message d'espérance.

Du lundi au vendredi, de 21h à 22h

Participez à nos émissions interactives

► par téléphone au 04 72 38 20 23

► ou écrivez à emissionspeciale@rcf.fr

3 - prier ensemble

RCF vous propose de suivre en DIRECT :

- Une messe quotidienne : de 11h à 11h30 (dès lundi 23 mars)

- La messe dominicale : à 18h15

- Le culte protestant : le samedi à 18h15

Nous assurons la diffusion de LA PRIÈRE DU MATIN, LA PRIÈRE DU SOIR et le PSAUME DU JOUR. Enfin, dès le jeudi à 22h, vous pouvez entendre l'Évangile du dimanche commenté dans ENFIN UNE BONNE NOUVELLE.

Tous les jours à 15h30, RCF continue de diffuser le chapelet en direct de la grotte de Lourdes.