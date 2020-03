Confinement sur l’Île de Ré - Lionel Quillet

Invité : Lionel Quillet, premier vice-président du Conseil Départemental de Charente-Maritime, président de la communauté de communes de l’Île de Ré, et maire de Loix (Île de Ré)



Après quelques jours de laisser-aller général, les règles de confinement semblent maintenant globalement bien respectées sur l’Île de Ré, et les craintes d’une pénurie alimentaire, sauf durcissement du confinement, semblent écartées. La prison de St Martin de Ré reste quand même sous surveillance.





Journal régional (Par Denis Charbonnier)





Chroniques :

Regard éditorial : Il n'y a pas que le coronavirus dans la vie (Par François Hervouët)



Librairies chrétiennes : "Libère-nous du mal", de Jean-Christophe Thibaut aux éditions Artège (Par Pierre-Yves Camiade)



Sport : Du demi-fond en appartement à la coupe du monde de foot (Par Françoise Ladouès)



Philosophie : La responsabilité (Par Patrick Rödel)





Chanson :

Bob Dylan / Knockin’ on heaven’s door