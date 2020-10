La commune d'Orcines accueille les 22, 23 et 24 octobre 2020 un Congrès international de la pastorale du sport. Peut-on mettre en place une pastorale du sport en France, où en est-on ? Une Grande émission sur les antennes de RCF en Auvergne animée par Stéphane Marcelot. Invités : P.Pascal Girard, délégué diocésain à la pastorale des jeunes, du sport et des vocations dans le diocèse de Clermont-Ferrand, Frère Pierre Bidegain, membre de la communauté des Béatitudes à Nay et Joël Thibault, pasteur et aumônier sportif.