Connaissance du ciel, biodiversité, santé : le danger de la pollution lumineuse

Le 28 novembre dernier, le CAUE 85, le Conseil d'architecture, d'urbanisme, et d'environnement de la Vendée, organisait une conférence destinée aux élus sur la pollution lumineuse. Ou comment concilier éclairages artificiels, biodiversité et place de l'homme. Des recommandations ont été proposées pour les élus pour éviter le suréclairage.

Aujourd'hui 60% de la population européenne ne peut plus voir la Voie lactée, également les éclairages nocturnes sont la deuxième cause d'extinction de la biodiversité après les insecticides.



Invités : Olivier Sauzereau, astrophotographe à la Chapelle- aux -Lys et historien des sciences.

Gaëtane de la Forge, paysagiste-conseil au CAUE 85