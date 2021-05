Connaissez-vous la sclérose en plaques? Journée mondiale dimanche 30 mai 2021

Tout le mois de mai, des commerçants mettent à disposition des tirelires de collecte, pour la recherche sur la sclérose en plaques (SEP).



Une initiative de la Fondation ARSEP qui organise sa campagne nationale de sensibilisation jusqu'à fin mai.

La journée mondiale de la sclérose en plaques aura lieu dimanche 30 mai 2021, le même jour que la fête des mères.



Mélanie KNOLL a 18 ans, elle a été diagnostiquée à l'âge de 11 ans. Elle nous parle de cette maladie et du rôle de l'ARSEP, notamment pour soutenir la recherche.



Ecoutons aussi Stéphanie KNOLL la maman de Mélanie, sur son engagement et l'importance de la collecte de mai.



Enfin Mélanie insiste sur le rôle des proches dans l'accompagnement des personnes atteintes de sclérose en plaques. Elle souligne qu'on peut être touchés à tout âge!



En 2020, plus de 13 000 euros ont été collectés dans le Grand Est. Ils ont été attribués à un projet de recherche de l'Institut de Génomique et Biologie Moléculaire et Cellulaire basé en Alsace, à Illkirch.

Pour faire un don en ligne, rendez-vous sur le site https://www.arsep.org/



Des tirelires sont également disponibles chez les commerçants, notamment à Forbach, Sarreguemines, Morsbach, Folkling, ou encore Oeting...