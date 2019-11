Cette semaine, Jacques Brosse a profité d’une réunion d’une commission du conseil citoyen du centre-ville de Rive de Gier pour en savoir plus sur son fonctionnement et ses attributions. Suivront d’autres informations culturelles de la vallée du Gier.

Pour l’animation « J’aime ma ville propre » initiée par ce conseil citoyen les 4 et 7 décembre il faut s’inscrire. Vous trouverez les informations sur le site de la MJC de Rive de Gier et sur notre site RCF.fr

Renseignements :

Florence Julve : florence.julve@orange.fr

Réservations pour l’animation du mercredi 4/12 :

https://www.helloasso.com/associations/mjc-rive-de-gier/evenements/les-p-tits-lutins-du-mercredi

Réservations pour l’animation du samedi 7/12 :

https://www.helloasso.com/associations/mjc-rive-de-gier/evenements/les-p-tits-lutins-du-samedi-fetent-noel