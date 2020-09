Consommez végétal au "Munchies" avec Mélissa Astier

La qualité de notre alimentation est au cœur de nombre de réflexions dans notre société. Une entrepreneuse Bordelaise, Mélissa Astier, nous explique son parcours et sa démarche pour une alimentation saine et respectueuse de l'environnement et des producteurs locaux dans son restaurant le Munchies. Elle est l'invitée de Richard Pradeau pour Parole d'entrepreneur