Construire le vivre-ensemble avec la fête du don

En Meurthe-et-Moselle, deux petits villages ont de grandes ambitions : Allamps et Vannes-le-Châtel organisent ce week-end une Fête du Don qui accueillera nombre de visiteurs.

La fête débute ce samedi à Allamps, à l'ESAP, avec différents espaces. On pourra ainsi déposer des objets dont on n'a plus l'usage, faire le plein d'idées au contact des initiatives locales, discuter avec différents acteurs, ou encore partager son savoir-faire.

Le lendemain, dimanche, à Vannes-le-Châtel, une nouvelle donnerie et diverses animations feront vivre le village. La messe dominicale fait partie du programme : la Fête du Don a en effet été initiée par les paroissiens de la paroisse Bienheureux-Frédéric-Ozanam en pays de Colombey.

Mettre en commun le talent et l'énergie au service du don, pour valoriser cette action, c'est là le but de la Fête du Don !