Contes et nature, des histoires qui peuvent changer le monde ?

La nature a une place importante dans les contes. Comment ces histoires qui ont bercé notre enfance peuvent-elles impacter positivement notre engagement écologique ? Pour apporter des éléments de réponses à cette question, Anne Kerléo reçoit la conteuse France Quatrehomme.



La nature dans les contes

La nature tient une place primordiale dans les contes traditionnels. "Les contes nous parlent d'un temps où la nature, les Hommes, les animaux, les plantes étaient tous sur le même plan" constate France Quatrehomme. Encore aujourd'hui dans les contes quelle écrit, France Quatrehomme donne la part belle à l'environnement. "J'y mets mon propre imaginaire qui est en reliance avec la nature."



Les contes : des ponts pour lier la nature et les Hommes

Pour France Quatrehomme, les contes sont de merveilleux outils pour relier les citadins avec la nature, un sujet très actuel. Créer des histoires, pour la conteuse, c'est un magnifique moyen de recréer un imaginaire collectif entre la nature et la société. "En racontant des histoires on permet aux enfants et aux adultes de se relier à la nature extérieure mais également de se relier à sa propre nature" explique France Quatrehomme.