Contre la solitude, des jeunes appellent régulièrement des personnes âgées

Le préfet de Loir-et-Cher a rencontré les professionnels du BTP pour faire un point sur les possibilités de reprises des chantiers. Des obstacles persistent. Un groupe de travail local va être mis en place pour tenter de les résoudre.



Les jeunes ne restent pas sans rien faire face à l'épidémie de Coronavirus. Certains jeunes berruyers appellent régulièrement des personnes âgées pour briser la solitude.



Prendre du repos dans la campagne berrichonne une fois l'épidémie passée : c'est la proposition de la propriétaire d'un gîte à Feux près de Sancerre. Elle va offrir des séjours aux soignants et forces de l'ordre.



Prévu aujourd'hui et demain le festival des capables n'aura pas lieu comme prévu. Il est seulement reporté et non annulé.