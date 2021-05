Contre le féminicide : le modèle

Le meurtre abominable de Chahinez, à Mérignac par son ex-conjoint, blessée puis brulée vive nous a boulerversés.

Il faut se pencher sur le modèle espagnol où les bracelets anti-rapprochement sont largement utilisés et surtout où 106 tribunaux spéciaux ont été mis en place, les juges ayant 72 heures pour instruire et le procès ayant lieu dans les 15 jours.

Il est plus que temps de s'inspirer de ce modèle.