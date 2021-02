Contrer la dénutrition des personnes âgées, une expérimentation dans notre régi

C'est une première en France !

Une expérimentation va être lancée cette année dans les Pays de la Loire pour combattre la dénutrition des personnes âgées.

Ce problème médical concerne 10% des seniors vivant à domicile et 70% des personnes âgées en institution. C'est d'ailleurs la première cause d'hospitalisation de la personne âgée en France.

Cette expérimentation consiste, grâce à une application sur le téléphone portable de l'infirmière, à diagnostiquer cette dénutrition pour ensuite la prendre en charge grâce notamment à une diététicienne et à un animateur en sport adapté.

Les explications de Marine Reinteau, chargée de mission à la SRAE Nutrition, la structure régionale d'appui et d'expertise en nutrition. Elle est interrogée par Antony Torzec.