Contreverse autour de l'implantation des éoliennes

Les éoliennes qui poussent sur le territoire suscitennt la polémique. Sans Détour invite aujourd'hui deux acteurs locaux au débat. Au micro de Gilles Leproust, Emmanuel Jacquelin et Xavier de Marnhac, deux élus locaux membre de l'association DNPPL, dont le but est de défendre l'identité environnementale, paysagère, culturelle et sanitaire de la vallée du Loir.