Convaincre les abstentionnistes: l'enjeu de ce second tour des Régionales

L’actualité de cette semaine, c’est l’entre-deux tours de ces élections régionales et départementales. L’enjeu de ce second tour, sera celui de convaincre les abstentionnistes qui ont été 70% à ne pas se déplacer. Nous étudierons les raisons de cette abstention dans quelques instants.



L'aventure entre le skipper Yannick Bestaven et le volailler vendéen Maitre CoQ se poursuit. Le vainqueur du dernier Vendée Globe et son partenaire depuis 2018 ont signé mardi un contrat qui les unit jusqu'en juin 2025.



A Angers, une boulangerie se bat pour que son apprenti ait le droit de travailler. Un jeune Malien de 20 ans, doit terminer son apprentissage en août. Mais son titre de séjour n’a pas été renouvelé, et depuis le 31 mai, il n’a plus le droit de travailler.



Nous découvrirons ensuite quelles sont les initiatives sarthoises pour faire vivre les centaines d’églises du département qui resteront fermé habituellement pendant ces deux longs mois d’été.



Et enfin, la 108ème édition du tour de France commence demain. La seule étape qui traversera notre région Pays-de-la-Loire sera mercredi prochain à Laval en Mayenne. Un évènement attendu comme jamais là-bas… et surtout dans les écoles.