Le Coquelicot : un nom qui pour tous les stéphanois est synonyme de club sportif. Thierry Rebuffel va nous permettre de remonter aux origines de ce club d'athlétisme . Avec lui, nous allons parcourir son histoire, évoquer ses dirigeants et ses entraîneurs les plus marquants, applaudir ses brillants résultats et brosser le tableau d'un club aujourd'hui bientôt centenaire et pourtant si dynamique!