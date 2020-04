Coronavirus : 40 médecins de Nouvelle Aquitaine collaborent avec des médecins chinois

La Région Nouvelle-Aquitaine a mis en relation la semaine dernière 40 médecins de la région avec des médecins hospitaliers chinois. Un partenariat qui a permis de cibler des questions médicales et de traitement de la crise sanitaire du Covid 19. Cette initiative a été réalisée grace au partenarait avec la province du Hubei (dont la capitale, Wuhan, est l'épicentre du virus). Une première étape de cette collaboration a été une visio-conférence mardi dernier. Elle a permis à 40 médecins des CHU de Bordeaux, Poitiers et Limoges et des CH de Pau et La Rochelle, mais aussi des médecins de ville, de poser une cinquantaine de questions à 3 médecins chinois de l'hôpital de Zhongnan de l’université de Wuhan. Parmi les thèmes abordés : le dépistage, le traitement, Covid-19 et grossesse ou encore gestion hospitalière.

Le contenu de cette visio-conférence sera diffusé aux professionnels de santé demandeurs sur le territoire régional et même national. Enfin une seconde étape est envisagée pour approfondir les échanges par spécialité et la Région envisage aussi de réunir l'ensemble de ses Régions partenaires en Europe et à l'international, dans le cadre d'un séminaire post-crise, pour évaluer les différentes méthodes de lutte contre la pandémie.