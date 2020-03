Coronavirus : au collège Notre-Dame des Anges à Vineuil, on assure la continuité pastorale !

Depuis la fermeture de tous les établissements scolaires, ce lundi 16 mars, les élèves sont contraints de rester chez eux. Les classes restent vides et les cours se passent face à un écran d'ordinateur, à la maison. Finis aussi les temps de rencontres pastoraux dans les écoles.

A Vineuil, au collège Notre-Dame des Anges, la direction a aussi pensé à offrir, en plus des cours à distance, un outil pour assurer la pastorale.

Don Jérôme a donc mis en place des fiches pastorales que les collégiens recevront chaque semaine. Un document composé d'une prière, d'un conseil pour faire un geste pour les autres et enfin une histoire vraie à partager.

Retrouvez les explications de Don Jérôme :