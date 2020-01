Coronavirus à Bordeaux : le patient hospitalisé est "dans un état stable"

L'équipe médicale du CHU de Bordeaux a informé de l'état de santé du patient infecté par le coronavirus et hospitalisé à Bordeaux, c’était lors d'une conférence de presse hier.

A Bordeaux, l'équipe médicale du CHU faisait le point lundi après-midi sur la situation du patient atteint par le coronavirus. Sur les 3 patients hospitalisés en France, un est à Bordeaux et l'équipe n'a pour l'instant pas constaté de changement majeur sur sont état : il est stable comme l'a confirmé le Professeur Denis Malvy, responsable de l'unité maladies tropicales et du voyageur au CHU de Bordeaux.

10 personnes sont sous surveillance, 4 à risque plus important, ce sont 2 mères de famille et leurs 2 enfants qui étaient dans le cabinet médical avec le patient infecté par le virus. Ces personnes ne présentent pas de symptômes mais par mesure de précaution sont confinées chez elles. Deux autres sont à risque faible et ont pu reprendre une vie courante.