Coronavirus : à Cellettes, les prêtres misent sur le téléphone, internet et les vidéos

Dans les secteurs paroissiaux de Cellettes, Contres, Bracieux et les Montils, les prêtres ont diversifié leurs activités pour entretenir, à distance, un lien avec leurs paroissiens.

Comme dans beaucoup de paroisses du diocèse de Blois, le téléphone est l'outil incontournable pour entrer en contact régulièrement avec les plus isolés. Mais les moyens plus modernes sont aussi devenus incontournable. C'est aussi le cas dans les secteurs paroissiaux de Cellettes, Contres, Bracieux et les Montils.

Le curé de la paroisse, Don Didier-Marie, alimente tout particulièrement le site paroissial (https://www.catholique-blois.net/vie-pastorale-et-paroisses/paroisses/doyenne-de-sologne-viticole-et-de-la-vallee-du-cher/paroisse-de-contres).

Mais avec les autres prêtres, ils ont ausis créer une chaîne YouTube ( https://www.youtube.com/channel/UC0xE-eOEx3HPXvKydCpzEHg/featured) où l'on peut prier le chapelet, faire le chemin de croix avec les curés de la paroisse.

Don Dider-Marie, curé de la paroisse de Cellettes :