Coronavirus : dans la paroisse de Montoire-sur-le-Loir, la messe est diffusée en direct sur les réseaux sociaux

Si il y a bien une paroisse dans le diocèse de Blois, qui est très dynamique sur les réseaux sociaux, et notamment Facebook, c'est bien la paroisse de Montoire-sur-le-Loir. Et dans ce contexte de confinement, elle l'est encore plus. Depuis le week-end dernier, elle propose une diffusion en direct sur sa page Facebook ( https://www.facebook.com/paroissedemontoire/), de la messe, en semaine et le week-end.

Les explications du Père Benoît Lhomme Ducret, le curé de la paroisse de Montoire-sur-le Loir :