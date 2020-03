Coronavirus : des SDF et leurs chiens accueillis sur le site de Darwin

Depuis hier soir à Bordeaux des SDF et leurs animaux de compagnie sont accueillis sur le site de l'espace Darwin. Une première.

Le centre Darwin de Bordeaux accueille des sans domicile fixe et leurs animaux de compagnie pendant toute la durée du confinement, depuis hier soir. Les SDF avec les chiens, ne peuvent habituellement pas être pris en charge dans des centres d’accueil classiques à cause des animaux. Depuis hier soir, un accueil leur est donc ouvert dans un hangar de Darwin. C'est ce qu'explique Danielle Dufourg, déléguée départementale de la cohésion sociale.

Un jardin clos jouxte le hangar pour les chiens et un gardien maitre chien est sur place. Une quarantaine de places sont proposées et une assistance régulière est prévue par l’association la case, le CEID - comité d’étude information drogue - et le samu social.