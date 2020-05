Coronavirus : entre zones d'ombre et découvertes

On l’a cochée sur notre calendrier. La date du 11 mai, synonyme d’un allègement des contraintes qui baignent désormais notre quotidien, rappelle toutefois qu'il va falloir rester patient encore longtemps avant de retrouver un rythme qui semble devenu presque étranger.



Malgré des mois de pandémie, les zones d’ombres subsistent dans la compréhension du coronavirus. Le professeur Christian Rabaud est infectiologue et président de la commission médicale d'établissement auprès du CHRU de Nancy. Il fait le point sur ce que l’on sait et sur ce qu’il reste encore à découvrir.