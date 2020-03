Coronavirus et environnement - Martine Laplante

Invitée : Martine Laplante, présidente de l'ONG internationale "Les Amis de la Terre" Limousin.

L’homme et son environnement ne peuvent être dissociés. Quelles sont les leçons (provisoires) à tirer de cette épidémie pour le climat et nos sociétés?



Journal régional (Par Denis Charbonnier)



Chroniques :

Regard éditorial : Coronavirus aux Etats-Unis (Par Philippe Chalmin)

Histoire : Les pestes au Moyen-Âge (Par Françoise Ladouès)

Intergénérationnel : Parents et enfants ensemble 24h sur 24, comment bien vivre ensemble? (Par Danielle Lacoste)

Reportage : La plateforme "jeparticipe.bordeaux.fr" (Par Blandine Jannin)



Chanson :

Soprano / A nos héros du quotidien