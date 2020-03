Coronavirus - État des lieux d'une France "en guerre"

ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS : VOUS AVEZ LA PAROLE - Pour répondre à vos questions, vous permettre de témoigner ou de proposer des initiatives solidaires, RCF accorde désormais une large place à la libre antenne. Chaque matin, du lundi au vendredi, de 9h à 11h, et chaque soir (à partir de mardi) de 21h à 22h, nous vous proposons des rendez-vous exceptionnels où vous avez la parole. > En savoir plus

► Appelez le 04 72 38 20 23

► Écrivez à : emissionspeciale@rcf.fr

La Formule club du vendredi prend une forme exceptionnelle en ces circonstances particulières. Elle est consacrée à l'épidémie de coronavirus qui touche particulièrement notre pays depuis quelques jours et entraîne une obligation du confinement pour l’ensemble de la population.



L'épidémie sous toutes ses formes

Avec son équipe de journalistes et éditorialistes habitués de la Formule club, Antoine Bellier évoque les aspects et enjeux politiques, économiques, sociaux, philosophiques et culturels de cette situation inédite. Une épidémie qui vient modifier nos comportements et peut aussi susciter angoisses et inquiétudes chez certains, exaspération ou incompréhension pour d’autres.



"Nous sommes en guerre"

Lors de sa dernière prise de parole à la télévision, le président de la République a utilisé un vocabulaire martial pour signifier la gravité de l’épisode que nous traversons, répétant à six reprises : "Nous sommes en guerre". Une guerre sanitaire, qui, si la situation dure - et nous partons vraisemblablement pour un allongement du confinement - pourrait devenir une guerre sociale et économique.

La France, dont le Sénat vient de voter l’état d’urgence sanitaire, ne veut pas pour autant se battre seule. Elle compte sur les autres pays européens et, au-delà, sur les autres grandes puissances.



ne pas céder à la panique, soulager les plus vulnérables

Il ne faudrait pas que ce vocabulaire guerrier, et cette détermination à lutter mondialement contre la maladie, nous fassent paniquer ou nous replient sur nous-mêmes en oubliant ceux qui, parmi les plus fragiles, attendent, notre sollicitude car comme l’a écrit avec justesse la psychologue Pascale Molinier dans les colonnes du journal Libération, "le soin n’est pas la guerre". [Lire la tribune "Coronavirus : le soin n'est pas la guerre" du 17/03/2020].