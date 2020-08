Coronavirus : l'ARS organise des dépistages gratuits pour les vendangeurs en Gironde

70 ouvriers agricoles et les salariés du château Bertinerie ont été testés mardi au Covid-19 alors que les vendanges démarrent dans le Bordelais. Pour tenter de freiner la diffusion du coronavirus l’ARS, l'agence régionale de santé, a entamé une série d’opérations de dépistage des saisonniers. Après ce château, une trentaine de domaines devraient eux aussi dépister leurs ouvriers agricoles.



Avec ce test Eric Bantegnies, propriétaire et gérant du domaine voulait "assurer la sécurité de tous ses salariés". Et "éviter l'arrêt des vendanges à cause de cas de Covid-19 qui se déclenchent en plein pendant les récoltes".