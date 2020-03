Coronavirus : le point de situation avec le Préfet de Loir-et-Cher

> Le POINT DU VENDREDI 20 MARS 2020

Les contrôles continuent sur le Loir-et-Cher. Depuis mardi, 10 000 personnes se sont soumis à ces contrôles pour vérifier qu'elles étaient en possession de l'attestation de déplacement dérogatoire. 50 ont été verbalisées.

L'actualité, c'est aussi ce don de masques du domaine national de Chambord, de la société Delphi à Blois et de la chambre de commerce et d'industrie du 41. Tous les trois avaient un stock de masques qu'ils ont mis à disposition du centre hospitalier de Blois.

L'établissement va se charger de vérifier l'état des masques et va ensuite redistribuer ces 36 800 masques à son personnel, à ceux des établissements médico-sociaux et les personnes qui assurent notamment les portages et les soins à domicile dans le Loir-et-Cher.

YVES ROUSSET, PRéfet de Loir-et-Cher

> Le point du jeudi 19 mars 2020

Suite aux opérations des forces de l'ordre du mercred18 mars, plus de 4 000 contrôles ont été menés dans le Loir-et-Cher. 20 personnes ont été verbalisées en journée et 6 durant la nuit.

Autre sujet, la prise en charge et l'accompagnement des sans domicile fixe. Les services de l'Etat, face à la fermeture d'hôtel qui permettaient d'accueillir les plus fragiles de manière moins proche que dans les accueils de nuit notamment, recherchent une autre solution.

Ils préparent un nouveau dispositif pour accueillir les personnes qui pourraient être atteintes de la maladie "mais de manière non grave". Une situation qui nécessite un confinement. Dès lundi prochain, ce dispositif avec chambre individuelle et accompagnement social devraient être opérationnel. On ne connaît pas encore le lieu retenu pour accueillir ce dispositif.

Yves Rousset, Préfet de Loir-et-Cher :