Coronavirus : le point sur la situation en Touraine Loir et Cher

La lutte contre la propagation du coronavirus s'amplifie avec la limitation des rassemblements à 100 personnes ! Dans le Loir et Cher, l'évêque annonce que les messes seront limitées à ce nombre.



Un bar à chats vient d'ouvrir dans le centre ville de Tours. On vous parle de cette initiative inédites dans la région.



Une belle journée demain avec le retour du soleil en Touraine Loir et Cher. Les températures seront entre 10 et 15 degrés.