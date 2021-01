Coronavirus : le vaccin oui mais le renforcement de l'immunité aussi, selon le Père orthodoxe Philippe Dautais

Top départ des vaccinations ce mardi 5 janvier 2021 à Pau en Nouvelle-Aquitaine puis en Gironde cette semaine. Notamment dans trois Ehpad prioritaires à Blaye, à Lormont et Podensac pour les résidents qui ont donné leur consentement. Ensuite une accélération de la vaccination est prévue ce mois de janvier, mais dans un contexte de scepticisme. Seul 4 français sur 10 souhaitent se faire vacciner.

Un scepticisme et une défiance qui viennent de certaines incohérences, estime le Père orthodoxe Philippe Dautais, notamment sur "le coût du vaccin, très cher" et sur l'absence de prise en compte de l'immunité, son témoignage est à écouter ici :



Et si le Père Dautais souligne l'importance de la prévention, le Père Serge Ricaud et le Pasteur Samuel Duval rappelent quant à eux l'importance du vaccin.

"Quand on regarde l'histoire récente du dernier siècle, il y a des maladies qui faisaient des ravages et qui ont été éradiquées par la vaccination", rappelle Serge Ricaud.

Un débat à écouter en intégralité dans Le ptit dej oecuménique la vaccination est elle notre espérance ?