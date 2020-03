Coronavirus : les nouvelles mesures du diocèse de Vannes

1. En matière liturgique :

- a) Toutes les célébrations publiques sont suspendues jusqu’à nouvel ordre. Les mariages et les baptêmes seront reportés. En cas d’urgence, il sera procédé à l’ondoiement.

- b) Les obsèques ne seront célébrées qu’en présence de la famille (moins de 25 personnes strictement séparées les unes des autres) (1). Si ces conditions ne peuvent être remplies, une simple prière au cimetière sera dite par le prêtre. On ne sollicitera ni équipe de funérailles, ni chorale, ni animateur de plus de 70 ans. Dans tous les cas, une messe de requiem pourra être célébrée ultérieurement.

- c) Puisque Monsieur le Premier Ministre a demandé que les lieux de culte restent ouverts à l’instar des lieux indispensables à la vie du pays, nous veillerons à ce que toutes les églises paroissiales soient ouvertes pour faciliter la prière personnelle des fidèles. Il est bon, qu’à cette fin, l’église soit décorée et éclairée et que des cierges de dévotion soient disponibles. Selon l’opportunité, le Saint Sacrement sera exposé, un chapelet perpétuel ou la « laus perennis »(2) pourront être proposés en veillant à ce que les fidèles se succèdent sans qu’à aucun moment ils soient constitués en groupe de telle sorte qu’en ces temps d’épreuve, la prière ne s’interrompe jamais.

- d) La charité qui doit accompagner l’exercice de la charge pastorale requiert que les prêtres restent au milieu de leur peuple y assurant l’intercession propre à leur ministère. L’absence du peuple ne doit pas les empêcher de célébrer quotidienne- ment dans l’église à laquelle ils sont affectés. Ils n’iront pas célébrer de famille en famille pour éviter d’être par là des vecteurs de la transmission du virus.

- e) Les prêtres sauront aussi se tenir à la disposition des fidèles qui souhaiteront faire leur confession pascale. Dans l’accomplissement de ce ministère, ils sauront garder les distances requises et respecter les « gestes barrière ».

- f) Les prêtres qui seront appelés pour administrer le sacrement des malades ou le Saint Viatique sauront prendre les mesures sanitaires qui conviennent en ce temps d’épidémie. Ils n’enchaineront jamais plusieurs visites à la suite et veilleront à se laver soigneusement les mains avant et après chaque administration avec un gel hydroalcoolique.

2. En matière pastorale :

- a) Toute activité pastorale est suspendue.

- b) Les presbytères, maisons et salles paroissiales, comme tout établissement recevant du public, sont fermés.

- c) Toutes les réunions et tous les repas ecclésiastiques excédant le nombre des commensaux ordinaires de chaque presbytère est interdit.

- d) De nouvelles instructions seront données pour l’organisation des fêtes pascales.

- e) Pour que la prudence ne tue pas la charité, toutes les personnes de bonne volonté sont invitées à veiller sur ceux de leur entourage qui auraient à souffrir des conséquences de la situation actuelle. On pourra s’organiser en paroisse pour vivre la diaconie en veillant à ce que personne ne manque de rien (courses, médicaments, nouvelles par téléphone, alerte en cas de situation de détresse).

Si nous les vivons dans un esprit surnaturel, les temps d’épreuve et le dépouillement qu’ils entrainent sont toujours une occasion de conversion, de relecture, de retour à l’essentiel. Que ceux que nous traversons, ensemble, aujourd’hui, nous permettent d’approfondir toujours davantage notre foi et notre intériorité. Qu’ils nous permettent aussi d’élargir le champ de notre charité fraternelle pour que nos communautés, renouvelées et purifiées par les épreuves, soient désormais bâties sur le Roc