Coronavirus: Les pays européens parviennent à trouver un accord

Après 5 jours de négociations et de bras de fer, les pays de l'Union Européenne ont trouvé cette nuit un accord financier: 750 milliards d'euros empruntés au marché financier international.

Il aura fallu près d'une semaine pour que les états membres de l'Union Européenne tombent d'accord.

Cette nuit ils ont finalement ratifier un accord prévoyant l'emprunt de 750 milliards d'euros qui devront permettre la relance économique suite à la crise liée au Coronavirus. Une moitié sera versée sous forme de subventions destinées à l'investissement (que les états n'auront pas à remboursées), l'autre sous forme de prêts à rembourser sous 30 ans. Pour la première fois de son histoire, l'UE va donc emprunter de l'argent aux marchés financiers internationaux.

Un compromis qui semble satisfaire les états plus plus frugaux, réticents, comme les pays du nord et les états demandeurs comme le couple franco - allemand.

Henri Oberdorff est le spécialiste Europe et politique de RCF Isère. En tant que professeur émérite de Sciences Politiques Grenoble, il réagit pour nous à cet accord.

En France, le plan de relance lié à cet emprunt inédit sera dévoilé le 24 août, annonce ce matin de Bruno Lemaire, ministre de l'économie, des finances et de la relance.