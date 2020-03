Coronavirus: plongée au coeur d'une Chine malade

Alors que le monde entier est focalisé sur l'épidémie mondiale du coronavirus, au risque d’alimenter un sentiment de panique, la Chine, source de ce nouveau virus en profite pour contrôler encore un peu plus les citoyens tandis que son voisin, la Corée du Nord s’est isolée à l’extrême. Ce que la Chine, Hong Kong, Taïwan, la Corée du Sud, ont vécu depuis le mois de janvier, est aujourd'hui chez nous. Aujourd'hui, plus de deux millions de touristes chinois viennent en France chaque année. Il était donc impossible d'y échapper. "On se trouve confronté aux mêmes défis que nos amis asiatiques" explique Dorian Malovic, Journaliste au journal La Croix, Chef du service Asie.