Coronavirus : quelles mesures européennes ?

Que fait l'Europe face au covid 19 ? Un état de crise qui met les 27 à l'epreuve et surtout face à leurs responsabilités.

AU delà des divisions et des critiques, les Etats membres sont pourtant mobilisés et de nombreuses mesures ont été prises. Le point avec Henri-Georges Brun, président de la Maison de l'Europe d'Albertville et de Savoie.