Couac gouvernemental sur les pesticides tueurs d'abeilles

Le gouvernement a connu hier son premier couac, sur la question de l'interdiction des pesticides, ‘’dits’’ tueurs d’abeilles. Tout a commencé hier matin avec la fuite d'un document de travail interministériel évoquant une possible levée de l'interdiction des néonicotinoïdes, des pesticides connus pour provoquer la mort des abeilles. Interrogé hier matin, le ministre de l’agriculture Stéphane Travert a confirmé, sur RMC, sa volonté de revenir sur cette mesure d’interdiction, la loi en question ne se trouvant pas selon lui "en conformité avec le droit européen".

Des propos qui ont aussitôt suscité la réaction du ministre de la transition écologique. En visite à Lyon, Nicolas Hulot a rejeté catégoriquement toute modification de la loi. Un peu plus tard dans la journée, le premier ministre, Edouard Philippe, lui a finalement donné raison, en affirmant que la loi ne changerait pas, et que la question avait déjà été tranchée.



Pourquoi ces pesticides sont montrés du doigt ?

Ces substances sont omniprésentes dans l’environnement et elles sont mises en cause dans l’effondrement des colonies d’abeilles, dans l’érosion des populations d’invertébrés et d’oiseaux. La loi pour la biodiversité et la reconquête des paysages, adoptée sous le précédent quinquennat, prévoit leur interdiction à partir de 2018, avec dérogation possible jusqu’en 2020.

Pour Franck Altru, président du syndicat national des apiculteurs, revenir en arrière serait une terrible erreur, sachant que cette interdiction a déjà apporté de gros bénéfices.