Coup d'envoi des festivités de Noël à Tours !

Plus qu'un mois à attendre. Noël est bientôt là. A Tours, les festivités commence ce soir. Avec l'ouverture du marché de Noël, le coup d'envoi des illuminations et d'autres animations.



Une soixantaine de jeunes blésois ont participé ce jeudi au marathon de la création d'entreprises. De quoi développer leur créativité et peut-être créer des vocations pour l'entreprenariat



On regagne quelques degrés ce weekend en Touraine Loir et Cher. Pour le temps, de la pluie samedi et plus de soleil dimanche.