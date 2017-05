Coup de gel sur la Clairette de Die

Le thermomètre est encore passé sous la barre du zéro le weekend dernier. Un nouvel épisode de gel qui n’a pas épargné la Drôme et sa célèbre appellation Clairette de Die. Toutes les communes ont été touchées et selon les premières estimations, entre 50 et 60 % du vignoble ne produira pas cette année. Point de situation avec Fabien Lombard, président du syndicat de la clairette de Die, joint par Caroline Prat de RCF Drôme.