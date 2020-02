Coup de Projecteur - 4 mars 2020 à 11:45

Jean-Patrick Pluvinet

Né et études primaires et secondaires à Toulon- Marine nationale 1968 - 2002 : aéronautique navale (pilote d'hélicoptères) - contre-amiral- Expert (OMI) en sûreté et sécurité maritimes- Toulon Provence Méditerranée2004 - 2009 : développement économique maritime, lien avec la pôle merMéditerranée, conseiller du Directeur général des Services, organisateurdes Grands voiliers à Toulon en 2007- Ports Toulon Provence 2009 : conseiller du Directeur général des Services- Associé au BE Pelagos Aéro : depuis 2011,Il est collaborateur bénévole au sein de RCF Méditerranée depuis 2010 (Le magazine de la mer, Esprit d'entreprise, Une vie pour toute)