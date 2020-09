Cour suprême américaine et Conseil constitutionnel français

La volonté de Donald Trump de vouloir remplacer en toute urgence la juge Ruth Bader Ginsburg pose le problème de la désignation des juges en charge du contrôle de la constitutionnalité des lois.

Le problème n'est pas qu'américain, on le retrouve en France.

De tels juges devraient être compétents, indépendants et dans une certaine tranche d'âge.

On est loin du compte en France.