Couralafac. Quand les lycéens découvrent l'université

L'université, c'est autre chose que le lycée. Plus grand, plus d'étudiants, de nouvelles responsabilités. Pour une première confrontation, l'université accueillait des lycéens ce 26 novembre

Hier, 26 novembre 2019, l'université du Mans accueillait quelques 3 000 personnes inscrites à "Couralafac". Cette journée permet aux futurs étudiants de s'acclimater avec les lieux et découvrir les cours proposés.

L'université fait-elle peur ?

Sitôt le bac en poche, vous êtes potentiellement admis à l'université. Mais l'image de cette institution peut impressionner ses futurs locataires. On a l'image d'un lieu immense ou se perdre est très facile, où grouillent des milliers d'étudiants et de personnels. Bref, rien pour rassurer les futurs étudiants. L'arrivée à l'université s'accompagne également de nouvelles responsabilités, que soit lié ou non avec les obligations scolaires des étudiants. Couralafac se propose alors de convier les futurs étudiants à intégrer des cours afin de se rendre compte de ce qui les attendra pour leur rentrée. Les élèves, inscrits par le biais de leurs établissements scolaires, suivent des cours de première année, qu'ils intègreront l'année prochaine.

Découvrir ce qu'on ne connaît pas.

À l'université, on peut étudier des matières qui ne sont pas proposées dans l'enseignement secondaire au lycée. Droit, économie, informatique, STAPS (Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives) ou encore Pluripass, la première année des études de santé. Toutes ces matières sont accessibles pour Couralafac. Les lycéens peuvent alors se rendre compte de la spécificité de ces cours en y assistant avec des étudiants de première année. Tout au long de la journée, ces étudiants en herbe sont accompagnés dans leur programme et des cours qu'ils doivent suivre.

Anticiper pour mieux réussir.

Couralafac est une de ces initiatives qui permet aux étudiants de découvrir l'université avant de faire le saut dans le grand bain. Sur les 3 000 personnes inscrites, rien n'est dit qu'ils seront tous inscrit pour la rentrée 2020 à l'université du Mans. Toujours est-il que les lycéens présents hier ont pu vivre de l'intérieur une expérience d'étudiant à l'université. Quand on sait que 60% des étudiants inscrits en première année d'étude supérieure ne réussissent pas à valider leurs examens, l'initiative semble alors nécessaire