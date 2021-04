Courses à huis clos, paris en ligne : la filière hippique résiste au Covid-19

Au bout d'un an de crise sanitaire, Philippe Foucher, le directeur de la fédération des courses hippiques Anjou-Maine, dresse un état des lieux de la filière en Maine-et-Loire. "Grâce aux courses à huis clos et aux paris en ligne, on a pu traverser la crise au mieux, même si les courses sans public dans l'hippodrome, c'est un supplice pour nous", confie-t-il. Depuis le 1er janvier 2021, toutes les courses sont retransmises en direct sur Equidia.