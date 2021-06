Court-Circuit, épisode 2 "Le goût des autres"

Avec Sylvain Villaume, le fondateur de cette revue qui se propose de "raconter Metz et sa région".

Un deuxième numéro qui garde la même ambition littéraire et artistique, faisant la part belle aux textes longs, à l'illustration et à la bande dessinée. Après l'invitation à passer "à table", il est cette fois question de solidarité.

Court Circuit est disponible sur le site de la revue et dans les librairies de la région messine.