Covid 19 : attention au tout judiciaire

Les maires et élus locaux vont-ils pouvoir déconfiner en toute quiétude judiciaire ? Le

dispositif adopté sous la pression du Sénat la semaine dernière devrait en tous les cas éviter

qu’ils voient leur responsabilité pénale engagée pour des contaminations par le coronavirus.

Sauf, précise le texte, en cas d’intention délibérée, imprudence ou négligence.

Qu’il y ait eu besoin de cette mesure pour protéger les élus d’actions intempestives devant les

tribunaux en dit long sur l’état de notre société. Et on comprend ces élus : depuis le début du

confinement, on ne compte plus les procès et actions judiciaires entamées auprès des

tribunaux, de la part de proches de victimes de Covid 19, contre les responsables publics,

quels qu’ils soient.

On peut s’inquiéter de cette tendance de nos concitoyens à aller devant les tribunaux pour

obtenir la condamnation de l’État ou des autorités publiques, avant même que la crise soit

passée. Car il s’agit là d’une catastrophe sanitaire dont les causes dépassent tout de même

assez largement les frontières nationales, et sont autant à chercher dans un mode de vie

mondialisé que dans le manque d’anticipation de tel ou tel. Ainsi, quatre associations ont déjà été

créées, dont au moins deux par des avocats –ce qui n’est tout de même pas très sain. De là à

se demander si une course aux victimes n‘est pas en train de se mettre en place…

Quoi qu’il en soit, il sera sans doute difficile de prouver le lien direct entre les actions du

gouvernement et les contaminations des personnes. Et on peut se demander s’il n’y a pas là un

détournement des institutions judiciaires, pour une société qui ne peut plus assumer des

risques sans trouver ensuite des coupables.

Il ne s’agit pas de nier la douleur de ceux qui ont perdu un proche. Ni de dire qu'il ne sera pas

nécessaire, après, de chercher en quoi le gouvernement a plus ou moins bien géré la crise.

Mais ce sera alors le rôle normal de l’opposition en démocratie, et ensuite en dernier ressort à

l’électeur de juger, en responsabilité lors d’élection.

Le judiciaire ne doit pas remplacer le politique.