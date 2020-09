Covid-19 à Bordeaux : limitation des rassemblements, Journées du patrimoine annulées, le point sur les nouvelles mesures

La préfète de Gironde a annoncé ce lundi une armada de mesures destinées à enrayer la propagation du Covid-19 dans la métropole bordelaise et en Gironde. Pas de confinement, mais de nouvelles contraintes avec de la répression. La Gironde, comme les Bouches-du-Rhône et la Guadeloupe, fait partie des départements en crise sanitaire aiguë et en zone rouge.

Parmi les mesures les plus importantes :

--> Interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes dans les parcs, jardins, sur les plages et les quais de Bordeaux.

--> Dans Bordeaux et sa métropole, les Journées Européennes du Patrimoine sont annulées.

--> Pas de fermeture des restaurants mais la consommation debout est interdite dans les bars et restaurants.

--> La jauge maximum des rassemblements passe de 5.000 à 1.000 personnes, dans les stades par exemple.

Les habitants sont encouragés à limiter les rassemblements familiaux ou festifs à 10 personnes. Au-delà de dix, pour un mariage par exemple "il faudra une autorisation avec un protocole sanitaire". En fait, Fabienne Buccio, appelle les Girondin au sens des responsabilités et à modifier leurs comportements individuels sous peine de sanctions. Le détail de ces mesures à écouter avec le reportage de Violaine Attimont.