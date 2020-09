Covid 19: Cannes et Grasse montent au créneau après les annonces du préfet

David Lisnard, maire de Cannes et Jérôme Viaud, maire de Grasse parlent de mesures qui tuent la liberté de commerce et d'industrie

Ils n'y vont pas avec le dos de la cuillère. Les maires de Grasse et Cannes n'aiment pas le copié-collé des mesures niçoises pour lutter contre la Covid 19 et appliquées à l'ensemble du département depuis ce lundi 28 septembre.

Dans un communiqué de presse commun, les deux édiles parlent de "mesures, qui multiplient les interdits et évitent de se concentrer sur ce qui est utile, nuisent à la lutte efficace contre la Covid-19, tuent la liberté de commerce et d’industrie et rendent le travail impossible."

Pour David Lisnard et Jérôme Viaud, les mesures d'interdiction doivent laisser la place aux mesures de protection et ils argumentent:

"l’ensemble des indicateurs montre une amélioration sanitaire sur le département, notamment dans l’Ouest. Depuis ces trois dernières semaines, sur notre bassin de vie :

le taux d’incidence a été divisé par deux depuis début septembre." Mais le préfet choisi la carte des interdictions demandées par Olivier Véran en épargnant toutefois les restaurants.

À ce jour aucun patient Covid-19 en réanimation à Cannes et Grasse indiquent les deux communes. Six patients sont hospitalisés à Cannes (contre 18 début septembre) et sept à Grasse.